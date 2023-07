C'è una buca e perde il controllo dello scooter: nel volo a terra si lesiona un braccio

ANCONA - In sella al suo scooter stava percorrendo piazza della Libertà quando a causa di una buca ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra: immediati i soccorsi per un uomo di 70 anni che dolorante è stato soccorso dalla Croce Gialla e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per un lesione ad un braccio.