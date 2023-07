Dopo la discussione volano anche i bicchieri: ragazza di 19 anni ferita, portata al pronto soccorso

ANCONA - Dal diverbio agli insulti e poi anche il lancio di oggetti. Pomeriggio rovente quello di oggi in un locale del Piano di solito frequentato da sudamericani con una donna di 40 anni di nazionalità peruviana che dopo una accesa discussione ha tirato un bicchiere in faccia ad una connazionale di 19 anni che ha perso sangue e per cui è stata necessaria la richiesta della Croce Gialla che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.