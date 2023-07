In edicola con il Corriere Adriatico il primo dei due volumi dal titolo “Tracce” di Camilla Mozzetti

Con il Corriere Adriatico è in edicola il primo di due volumi dal titolo “Tracce. Indagini e scene del crimine raccontate dagli investigatori”, una raccolta dei servizi ideati e curati dalla giornalista Camilla Mozzetti che dal novembre del 2021 pubblica sul Messaggero.it l’omonimo Podcast “Tracce”, accettando la sfida di trasporre, attraverso la narrazione della sua voce e di quella di chi ha curato le indagini a testa bassa e in prima linea, il processo per cui le analisi scientifiche si sovrappongono a quelle classiche una volta inquadrato il giusto indizio. Ma come e dove scovarlo? Camilla Mozzetti, con il piglio unico del cronista di nera e giudiziaria, ne rivela le chiavi di accesso andando a ripercorrere caso per caso.

I libri (dal costo di 5,90 euro oltre la copia del quotidiano in edicola), dalla lettura agile e veloce, potranno essere buoni compagni di viaggio in treno o in aereo durante gli spostamenti per le vacanze agostane, oppure un piacevole break da scorrere sotto l’ombrellone o seduti sulla sdraio al fresco di un giardino.

Non si tratta di un manuale per soli addetti ai lavori (non per questo non ne troveranno spunti e argomenti di riflessione aspiranti cronisti, avvocati, periti di tribunale, consulenti di parte, se non gli stessi inquirenti) ma di un faro puntato su dettagli, a volte passati in secondo piano nel magma tracotante dell’informazione del momento, a volte inediti, che riescono «a fare rivivere un caso del passato come se fosse una storia nuova», come scrive il direttore del Messaggero Massimo Martinelli nella prefazione.