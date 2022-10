Falsario di opere d'arte di Guttuso e Pomodoro: per il gallerista scatta la confisca. Il precedente ad Ancona

BOLOGNA - Pugliese, residente a Riccione, con procedimenti penali anche ad Ancona. Scatta la confisca per un gallerista 60enne e uomo d'affari, accusato di essere un falsario di opere d'arte di artisti come Renato Guttuso, Arnaldo Pomodoro e Filippo Calzolari. L'uomo ha quattro società attive nel commercio di opere d'arte e nel campo immobiliare, con il relativo compendio aziendale, numerosi rapporti finanziari, un immobile destinato a civile abitazione, una galleria d'arte, diversi dipinti e sculture, due autovetture di pregio, tutti beni tra le province di Rimini, Bergamo e Treviso, per un valore di circa mezzo milione di euro.

Disposto l'obbligo di soggiorno

Erano stati sottoposti a sequestro a luglio da parte della sezione misure di prevenzione patrimoniali della divisione anticrimine della Questura di Rimini, a seguito di una attività d'indagine. L'uomo è stato coinvolto in decine di procedimenti penali in numerose città italiane tra Roma, Torino, Venezia, Bari, Ancona, Bergamo, Treviso, Alessandria e Padova. Il Tribunale di Bologna, oltre al provvedimento di confisca dei beni che potrà essere comunque appellato dall'interessato, ha disposto nei confronti dell'uomo anche l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni.