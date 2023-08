Ancona, ubriaca quasi 5 volte oltre il limite sbanda e centra i mezzi in sosta: addio all'auto e alla patente

ANCONA - Ubriaca quasi 5 volte oltre il limite sbanda e centra i mezzi in sosta: addio all'auto, confiscata dalla Polizia, e alla patente.

Erano circa le 00.45 della notte scorsa, quando i poliziotti hanno notato, in via Fornaci Comunali ad Ancona, un veicolo che nel procedere urtava, con la fiancata sinistra, la fiancata posteriore destra di un'altra autovettura ferma in sosta. A bordo c'era una donna, di circa 40 anni, di origine dominicana, con precedenti giudiziari. La donna nello scendere dall' autovettura barcollava ed emanava un forte alito vinoso, manifestando sintomi di uno stato psico fisico visibilmente alterato dall' abuso di alcol. E l'alcoltest ha confemrato i sospetti: tasso alcolemico di 2,18 g/l, salito a 2,36 al secondo controllo. La donna è stata denunciata ed il veicolo confiscato.