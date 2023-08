FABRIANO - Degrado dei cassonetti nel rione Borgo. E’ il consigliere comunale Pino Pariano ad evidenziare la situazione di estrema precarietà in cui versano alcune aree finalizzate alla raccolta di vestiti e accessori usati. «Praticamente, siamo di fronte a discariche a cielo aperto – spiega Pariano – con vestiti, scarpe, buste, tanto per fare alcuni esempi, sparpagliati intorno ai cassonetti, anziché inseriti al loro interno. Sindaco e assessori non si sono minimamente accorti di questo scempio».

APPROFONDIMENTI I LAVORI Alberi a rischio, chiusa via Riganelli a Fabriano. Via l’amianto dalla scuola Mancini

In sostanza, le zone in cui sono sistemati quei cassonetti che dovrebbero essere utilizzati come contenitori per la raccolta di vestiti e quant’altro si stanno trasformando sempre di più in luoghi di degrado. «E degrado richiama degrado – sottolinea l’esponente di minoranza (gruppo consiliare “Sorci Fabriano c’è 30001”) – con persone incivili che aggiungono ulteriore immondizia a quella che già si trova sul marciapiede. E’ quanto sta succedendo, per l’appunto, nel quartiere Borgo, dove fuori dei cassonetti sono in bella mostra vestiti, scarpe, buste e oggetti e materiali di vario genere».

Il problema, secondo Pariano, non sarebbe causato da benefattori maleducati. «A mio avviso – osserva ancora il consigliere di opposizione – a generare questo stato di precarietà sono persone che, girovagando alla ricerca di vestiti, cerca di recuperarli direttamente dal cassonetto, agendo per lo più nel cuore della notte. Nell’ambito di queste azioni, gli indumenti che non interessano vengono tranquillamente lasciati sul marciapiede. Poi, come accade spesso in queste situazioni, la mancanza di decoro e di pulizia richiama altro degrado, cosicché sono presumibilmente in tanti adesso a utilizzare queste aree, ormai diventate delle discariche, per abbandonare altra immondizia, trasformando la strada in un accumulo di rifiuti». Una situazione, questa, che «gli amministratori – aggiunge Pariano – dovrebbero affrontare con serietà».