PESARO L’aver incendiato i cassonetti nel piazzale del supermercato Conad di via Salvatori è certo il gesto più grave ma non certo l’unico dei vandali ragazzini che da qualche tempo stanno compiendo bravate nella zona di piazza Redi dove qualche anno fa la polizia aveva già provveduto a smantellare i componenti di una baby gang.

I residenti della zona lamentano come al mattino trovino fioriere e vasi ribaltati e rotti, e altri arredi danneggiati. «Tanti piccoli episodi - racconta un residente - che sono stati anche segnalati a chi di dovere. Posso fare un elenco: carrelli del supermercato rotti, le bici lasciate nelle rastrelliere che ritroviamo ripetutamente danneggiate e con pezzi mancanti. E poi ci sono gli arredi dei giardini presi di mira, così come i giochi nell’asilo. Speriamo ora che dopo quest’ultimo atto di teppismo qualcosa si muova. Non dovrebbe essere difficile risalire a quel gruppo, ci sono anche delle ragazzine».

Le varie fasi del rogo

Le fasi dell’incendio che è divampato nella notte a cavallo tra venerdì e sabato sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Conad e acquisite dalla polizia che sta svolgendo le indagini. Il filmato riprenderebbe un gruppo di 7/8 ragazzini e non dovrebbe essere difficile arrivare alla loro identificazione. I vandali hanno prima bruciato i cartoni trovati accatastati e poi li hanno gettati nei cassonetti della raccolta differenziata. Sono andati distrutti sei cassonetti e le fiamme hanno danneggiato anche due auto parcheggiate nei pressi poi alcuni carrelli del supermercato.