Pesaro, cassonetti intelligenti in centro storico: il via dal 5 febbraio. Mercoledì assemblea pubblica in Comune per sapere come funzionano

PESARO - Dal porta a porta al faccia a faccia. Dal 5 febbraio 2024 l'intera ztl del centro storico abbandona il porta a porta per abbracciare il modello delle isole ecologiche informatizzate.

L'incontro

Per conoscere come conferire i rifiuti nei cassonetti intelligenti come e quando ritirare la Carta Smeraldo (necessaria per conferirli) e altre info è possibile partecipare all'assemblea pubblica promossa dal Comune e da Marche Multiservizi in programma domani, mercoledì 17 gennaio, ore 18.30 nella sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 5, 2° piano).