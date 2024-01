Ancona, ubriachi di notte filmati dalle finestre ribaltano i cassonetti e restano bloccati con l'auto

ANCONA - La violenza, poi gli insulti agli agenti ed il disperato tentativo - fallito - di fuga dalla polizia. Notte brava in via Curtatone per una coppia di stranieri residenti a Falconara . I due, un tunisino di 32 anni ed un marocchino di 29, hanno cominciato ad attirare l’attenzione dei residenti intorno alle 22,45 di martedì. Di quegli istanti di follia esiste anche un video, pochi secondi girati col cellulare attraverso le persiane socchiuse per non farsi vedere. Nel campo visivo entra per prima una figura vistosamente ubriaca e con indosso un giubbotto bianco.