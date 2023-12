ASCOLI La raccolta differenziata dei rifiuti in città si proietta ora verso un futuro nel segno dell’innovazione, con 2,7 milioni di euro in arrivo attraverso il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che l’Arengo, attraverso Ascoli servizi comunali, investirà in tutta una serie di interventi che vanno dai cassonetti e isole ecologiche intelligenti per premiare chi differenzia maggiormente, programmi informatici per una tariffazione puntuale della Tari, l’utilizzo di contenitori ad accesso controllato che consenta di individuare chi conferisce, la distribuzione automatica dei kit per la raccolta in base alla differenziata di ciascun utente e altro ancora.

La scadenza

Adesso, dopo la conferma ministeriale del finanziamento, si passa alla fase concreta, con l’Arengo che, entro la scadenza prevista del 31 dicembre, ha siglato l’atto previsto per portare avanti i progetti presentati a suo tempo. E con il gestore dell’attuale raccolta differenziata in città, Ascoli servizi comunali (con il partner Ecoinnova), che siglerà la richiesta convenzione per occuparsi della realizzazione degli interventi previsti.

Dopo anni importanti che hanno portato la cittadinanza a collaborare fattivamente per arrivare a toccare addirittura una percentuale di raccolta differenziata intorno al 70%, adesso si punta a migliorare ulteriormente il servizio. Sono numerosi gli interventi previsti che l’Arengo, nell’ambito di una nutrita progettazione presentata poi insieme ad altri Comuni piceni, ora è chiamato a concretizzare con i 2,7 milioni di euro disponibili.

Il lungo elenco prevede innanzitutto 643.360 euro per l’installazione di cassonetti condominali con calotte per la misurazione dei rifiuti indifferenziati e con apertura che permetta l’identificazione del conferitore, poi a seguire 357.580 euro per un Piano di raccolta per isole ecologiche informatizzate di prossimità, 281.940 euro per programmi per la geolocalizzazione dei cassonetti, 224.961 euro per software per la tariffa puntuale con sistemi automatici di distribuzione dei sacchetti alle utenze, 110.049 euro per centri del riuso, 174.390 euro per un Piano di supporto ai sistemi di raccolta porta a porta mediante isole ecologiche intelligenti, 168.362 euro per centri di raccolta, 140mila euro per mastelli per la tariffazione puntuale, 181.500 euro per cassonetti stradali “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta dell’umido nei condomini con identificazione del conferitore e altro ancora.