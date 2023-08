FABRIANO La sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, annuncia due lavori al via: uno per rimuovere l’amianto dalla scuola primaria Mancini, l’altro per rifare la segnaletica orizzontale. L’Amministrazione ha reperito le risorse, circa 18mila euro, per risolvere il problema dell’amianto: dopo l’intervento sul capannone in centro, in via Le Povere, ora verrà bonificata la scuola primaria Marco Mancini, quartiere Santa Maria.

La scuola è stata realizzata negli anni ‘70 e presenta la parte centrale della copertura realizzata con una struttura in legno sormontata da un tavolato, nella cui parte superiore sono presenti pannelli in fibrocemento ricoperti con guaina bituminosa per 220 metri quadrati. Nei giorni scorsi, con determina del dirigente sono stati affidati i lavori di sostituzione della copertura contenente amianto. I lavori saranno completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il progetto prevede la sostituzione lo smontaggio e lo smaltimento in apposite discariche. Seguirà il rimontaggio di una nuova copertura in alluminio.

«La città sta cambiando volto - dichiara la sindaca, Ghergo – perché stiamo cercando di recuperare ciò che per tanti anni è stato trascurato». Al via, per un importo pari a 10mila euro, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. A breve verrà affidato anche un lavoro per il monitoraggio del verde. «Anche questo un capitolo trascurato da troppo tempo» dice Ghergo. Ieri pomeriggio, intanto, è arrivato un primo studio a seguito della caduta di un albero la scorsa settimana in via don Riganelli, causa maltempo. Emerso lo stato di grave deterioramento di quell’albero dovuto a marciume.



«Tale patologia è sicuramente preesistente ai lavori di sistemazione dei marciapiedi, che non hanno lesionato le radici profonde» ha detto la sindaca. Fino al completamento della verifica è stata disposta la chiusura al transito dei pedoni di via Don Riganelli, in entrambi i sensi di marcia, per evitare che, in caso di maltempo, persista il rischio di ulteriori cadute.