Tutto pronto in città per la festa di compleanno del Marchese Onofrio del Grillo. I primi 310 anni del marchese reso immortale da Alberto Sordi nel film di Mario Monicelli, si concretizzeranno in una serie di eventi che andranno oltre la città natale del nobile fabrianese d’origine e romano d’adozione. Il 22 aprile verrà infatti ricordata nella capitale la storia del Marchese presso il Pio Sodalizio dei Piceni ed il 26 aprile i moderni Marchesi dell’associazione “Marchese Onofrio del Grillo Fabriano” saranno ospiti del programma tv di La7 “Propaganda Live”. Il clou degli eventi il 4 e il 5 di maggio, a Fabriano, con due giorni ricchi di iniziative. «Saranno delle giornate intense – spiega il presidente dell’Associazione Marchese Onofrio del Grillo Fabio Bianchi – e siamo certi che la città risponderà presente».

Il contest social

Per festeggiare degnamente il compleanno di Onofrio è stato lanciato il contest social "Voi esse mejo der Marchese Del Grillo?", questo il titolo della competizione goliardica indirizzata a comici emergenti, attori, cabarettisti, imitatori e a tutti quanti si dilettano nell'arte della recitazione e della risata. I migliori avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo al Teatro Gentile di Fabriano il prossimo sabato 4 maggio alle ore 21.30 insieme al comico romano Alberto Farina. In questi giorni sono comparse a Fabriano e per le vie della capitale affissioni in cui campeggia la frase "Te stamo a cercà!" con l’immagine di un giovane testimonial in abiti da marchese.

I video

La campagna di comunicazione è declinata anche in brevi video social che stanno vedendo la simpatica collaborazione di professionisti, artigiani, piccoli commercianti, tutti impegnati nel calarsi nel ruolo ed interpretare a loro modo il personaggio. I video si concludono con un chiaro invito allo spettatore: "diventa anche tu il Marchese Del Grillo !", una call to action (per usare il gergo marketing) che sta ingaggiando decine di appassionati in tutto il centro Italia. Ma prima del grande evento a teatro del 4 maggio l’inaugurazione (ore 11) presso l’oratorio della carità di una mostra dedicata alla storia del Marchese. Alle 12 l’aperitivo e la visita alla dimora storica del Marchese a Rocchetta e la successiva visita a partire dalle 15 presso i luoghi cari ad Onofrio in centro. Alle 17 a palazzo del Podestà un convegno e poi alle 19,30 la cena presso il loggiato San Francesco la cena dedicata al Marchese con le eccellenze del territorio prima dell’evento a teatro.

Il direttore artistico

Direttore artistico della serata a teatro sarà Dario Cassini che guiderà anche la giuria. Coinvolti ospiti d'eccezione che insieme all'apprezzamento del pubblico decreteranno il migliore tra coloro che si saranno fatti avanti. Il termine per prendere parte alla competizione, inviando la propria clip, è il 20 aprile. Il giorno successivo, 5 maggio, una tavola rotonda e una rassegna cinematografica a Palazzo del Podestà. «Saranno giorni di grandi eventi – conclude Fabio Bianchi – voglio ringraziare tutti i soci dell’associazione perché si stanno spendendo tantissimo per la realizzazione di un evento così importante. Grazie anche a Dario Cassini, che ha sposato con entusiasmo la nostra causa». Il compleanno del Marchese è organizzato con il patrocinio di Regione Marche, Atim Marche, Comune di Fabriano, Diocesi di Fabriano-Matelica, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, Pio Sodalizio Dei Piceni.