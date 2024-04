FABRIANO Ottavo titolo tricolore consecutivo per la Ginnastica Fabriano, che si aggiudica la Final six di ginnastica ritmica svoltasi a Torino, avvicinando il record di 10 successi ottenuti in passato dall’Aurora Fano. Un successo che le bravissime ragazze di Fabriano hanno legittimato con tre primi posti nelle varie tappe intermedie di Chieti, Forli ed Ancona, poi con il successo nella semifinale di ieri, a cui è seguito la vittoria nella finale a tre. Una finalissima in cui, dopo il successo in semifinale sulla società Armonia d’Abruzzo di Chieti (con la stellina Sofia Raffaeli prima sia nel cerchio che nel nastro e Milena Baldassarri la migliore nell’esercizio alla palla) la Ginnastica Fabriano ha preceduto la Raffaello Motto Viareggio e l'Udinese.

Tutto si è deciso nell’ultimo esercizio, quello del nastro quando Fabriano e Viareggio si erano trovata appaiate al comando. Stupenda la prova di Milena Baldassarri che ha messo il sigillo sull’ennesimo scudetto con il punteggio di 31.300 punti, davanti a Tara Gragas dell’Udinese e terza la portacolori della Raffaello Motto Viareggio Chiara Puosi. In precedenza la prima prova, quella del cerchio, era stata vinta dalla campionessa del Mondo in carica, Darja Varfolomeev, della Raffaello Motto Viareggio, con uno strepitoso 36.100. Ma altrettanto buona è stata la prestazione di Talisa Torretti schierata dalla Ginnastica Fabriano, 29.850 il punteggio. Poi, negli ultimi due attrezzi, è scesa in pedana Sofia Raffaelli che s’imponeva nella palla e nelle clavette. Nella palla otteneva 35.600, nella clavette Sofia effettuava un bellissimo esercizio ottenendo 32.350 punti più che sufficiente per ottenere ulteriori 3 punti speciali. Seconda la Motto Viareggio con la buonissima prova di Sofia Sicignano che ottiene 31.400. Solo 1 punto per Udinese che ha schierato la ginnasta straniera in prestito, la tedesca Anastasia Simakov. Quindi, come ricordato, la vittoria nell’esercizio del nastro di Milena Baldassarri che ha sancito il sigillo all’ottavo titolo tricolore della Ginnastica Fabriano, una società che non si stanca mai di vincere e che sta facendo la storia della ginnastica ritmica marchigiana ed italiana.

Il team

La classifica finale ha visto le fabrianesi vincere con 10 punti speciali, davanti a Raffaello Motto Viareggio 8, As Udinese 6. La Ginnastica Fabriano, oltre alla capitana Milena Baldassarri e la straordinaria Sofia Raffaelli, ha nell’organico Talisa Torretti, Anna Piergentili, Nayenne Pollini e le giovanissime Veronica Zappaterreni e Beatice Rossi. A guidarle le allenatrici Claudia Mancinelli, Valeria Carnali, Dasha Kusenko, Bilyana Dyakova con il supporto medico di Michele Ragni e sotto la direzione sportiva di Maila Morosin.