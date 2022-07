Supersport, Baldassarri fa doppietta in Repubblica Ceca. E ora pressa Aegerter

MOST - La stagione del Mondiale Supersport sembrava a senso unico per lo svizzero Dominique Aegerter, dominatore dei primi cinque round. Lorenzo Baldassarri, seconda forza in campo indiscutibile del campionato ha invece avuto occasione sulla pista di Most in Repubblica Ceca di centrare con gran merito due vittorie, con il capoclassifica Aegerter a bocca asciutta. Nelle prove il pilota di Montecosaro, con la Yamaha del team Evan Bros ha siglato la pole a tempo record, con Aegerter con il quarto tempo. Il colpo di scena è stato alla prima curva sabato in gara1 quando il turco Oncu ha steso cinque piloti con una staccata impossibile, tra cui Aegerter.

APPROFONDIMENTI LA GARA Valentino Rossi esulta per Bagnaia e Bezzecchi

Il miglior tempo

Baldassarri si è così trovato la strada spianata ed ha vinto con il miglior tempo sul girodavanti al romagnolo Stefano Manzi (Triumph) e al sudafricano Stefan Odendaal (Yamaha). Aegerter sulla via di fuga dopo la caduta ha cercato di ritardare le operazioni di recupero per far interrompere la gara, cosa poi non avvenuta, e al controllo di medico di routine è stato escluso dai Commissari dalla partenza di gara2 per comportamento antisportivo. Baldassarri non si è fatto certo pregare ed in gara2 dove scattava nuovamente dalla pole si è subito involato insieme a Bulega e Manzi. Rimasti in due, Lorenzo tatticamente ha pressato Bulega per poi superarlo al 13° giro dei 20 previsti. La classifica del mondiale è ora questa: 1° Aegerter (Svizzera-Yamaha) p.245; 2° Baldassarri (Yamaha) p.231: 3° Bulega (Ducati) p.147.