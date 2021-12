Addio al parrucchiere delle dive: è morto Rolando Baldassarri, negli Anni '80 frequentava il jet set internazionale

SAN BENEDETTO - È morto all’età di 68 anni Rolando Baldassarri, più noto in città e un po’ in tutta la regione come il Parrucchiere delle dive. Nato a Castelfidardo, negli Anni Ottanta, infatti, aveva avuto molto successo con i suoi saloni, arrivando a gestirne moltissimi - 36 - e viaggiando spesso anche a Parigi. Da Jerry Calà a Marina Ripa di Meana - solo per citare qualche nome - aveva molti contatti nel mondo della moda e dello spettacolo.

Spesso, infatti, era invitato a partecipare alle giurie dei premi di bellezza anzi nell’anno 2009 aveva egli stesso organizzato una finale regionale di Miss Mondo che avrebbe dato accesso, alla vincitrice, alla finale nazionale di Gallipoli. Per un lungo periodo, poi, è stato anche manager di personaggi piuttosto famosi nel mondo delle fiction che aveva portato anche in visita nelle sue Marche. Da alcuni anni aveva aperto un salone anche a San Benedetto in via Piemonte anche se per motivi di salute negli ultimi tempi non riusciva più a gestirlo nella maniera brillante che gli era consona precedentemente.

E se raccontava sempre ai suoi clienti il passato fatto di tanti eventi e dive alle quali aveva curato la chioma, putroppo poi le cose erano andate meno bene. Nel 2018 è stato vittima di uno spiacevole episodio: gli fu distrutta a martellate la vetrina del locale perché il marito un’ex collaboratrice lamentava crediti non pagati. Il funerale di Baldassarri si terrà oggi alle ore 10 nella chiesa della Collegiata a Castelfidardo.

