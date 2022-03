La Fermana al lavoro con Baldassarri, cinque partite per la salvezza

FERMO - La Fermana è tornata ad allenarsi con il nuovo allenatore il cinquantasettenne Gabriele Baldassarri, appena subentrato al posto dell'esonerato Giancarlo Riolfo, che a sua volta era subentrato dopo solo 4 giornate a mister Domizzi, tecnico ingaggiato in estate. i risultati ottenuti da Riolfo erano stati forse deludenti, ma non certo fallimentari, tanto è vero che la Fermana, da ultima in classifica che era al suo arrivo, naviga ora nelle parti alte della zona playout ed ha ancora chance di salvezza diretta, ma quello che ha tradito il mister appena esonerato è stata probabilmente l'eccessiva tensione creta nello spogliatoio e nel rapporto con la società e chi gravita attorno al mondo gialloblù. Baldassarri si è comunque messo al lavoro di buona lena, ci sono cinque partite a sua disposizione per risollevare in via definitiva la baracca gialloblù, la prima non sarà certamente facvile, domenica alle 14,30 in casa con il Cesena.

