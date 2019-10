Elia investito dalla moto di un ubriaco Comunità sotto choc: aveva 17 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Perde la vita a 17 anni investito da una moto guidata da un centauro ubriaco. Osimo sotto choc per la morte di Elia Corrina, studente del Corridoni Campana che sarebbe diventato maggiorenne tra neanche quattro mesi. Domenica sera era stato con degli amici al circolo Acli di Campocavallo al centro commerciale Il Covo. Verso le 23,30 si era messo in sella al suo Scarabeo Aprilia e stava uscendo da via Bachelet per dirigersi a casa sua, ad Osimo. Ma nel momento in cui si è immesso su via Jesi, la provinciale che corre lungo la Valmusone e attraversa anche Campocavallo, si è visto piombare addosso una Harley Davidson guidata da un recanatese di 42 anni, S.S. le sue iniziali.