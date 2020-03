Un caso di scabbia all’elementare: è scattata la sorveglianza sanitaria

ANCONA - Caso di scabbia nella scuola primaria Augusto Elia, prima dell’esplosione del Coronavirus. Dall’inchiesta epidemiologica, svolta dal Servizio Igiene e Sanità dell’Asur, «si è constatato che la fonte del contagio è esterna alla comunità scolastica. Si è inoltre provveduto ad attivare la sorveglianza sanitaria e ad adottare le previste misure preventive», si legge nella lettera datata 25 febbraio, inviata dall’Asur ai genitori degli studenti della classe in cui è stato riscontrato il caso di scabbia. Probabilmente lo studente della primaria Elia è stato contagiato da alcuni familiari e sono stati avvisati anche i professori di altre due classi frequentate dai fratelli dell’alunno con scabbia. Uno dei due fratelli frequenta la scuola secondaria Podesti, adiacente alla primaria Elia.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, bollettino di guerra nelle Marche: morte 9 persone in un giorno. Il totale sale a 36/ La mappa del contagio in tempo reale

«Nell’ambito dell’attività svolta per la profilassi delle malattie infettive – si legge nella lettera dell’Asur - con la presente si porta a conoscenza che nella scuola si è verificato un caso di scabbia. Si precisa che tale patologia si trasmette per stretto contatto cutaneo diretto e prolungato con persone ammalate o tramite l’uso comune di biancheria, e non sono necessarie misure di pulizia straordinarie, oltre alle consuete pratiche igieniche comunemente adottate dalla struttura. Ad ogni buon conto, qualora vostro figlio dovesse presentare, nei prossimi quaranta giorni, sintomi o segni sospetti della malattia (prurito intenso soprattutto notturno, lesioni cutanee), è indicato un controllo medico per confermare o escludere la diagnosi». La scabbia è una malattia causata principalmente da un parassita, un acaro (Sarcoptes scabiei) molto piccolo e di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico. Il caso di scabbia alla primaria Elia è coinciso con l’esplosione del Coronavirus e la chiusura delle scuole, e al momento, sembrerebbe che non ci siano stati dei contagi. Come indicato nella lettera dell’Asur, però, i sintomi potrebbero presentarsi «nei prossimi quaranta giorni», e quindi fino a inizio aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA