Il fumo invade le classi, panico a scuola per un principio d'incendio: bambini evacuati, sul posto i vigili del fuoco

ANCONA – Panico questo pomeriggio alla scuola Elia per un principio d'incendio che si è sviluppato, secondo le prima informazioni, dalla cucina. Attorno alle 15 il fumo ha cominciato ad invadere il plesso scolastico di via Urbino. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre si è provveduto ad evacuare i bambini ancora presenti nella scuola che, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori, sono stati portati nel vicino parco della Pace. I vigili del fuoco hanno prontamente domato l'incendio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da una lavastoviglie. L'area è stata messa in sicurezza e non risultano feriti né intossicati.

