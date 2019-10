Terribile scontro all'incrocio tra due moto Muore uno studente di 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una città in lacrime, una comunità sconvolta. Terribile incidente stradale ieri sera poco prima di mezzanotte in via Bachelet a Campocavallo di Osimo con uno studente di 17 anni che ha perso la vita e una donna rimasta ferita.Il giovane in sella al suo scooter stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando all''incrocio c'è stato il terribile schianto con una Harley Davidson con a bordo due passeggeri.In base ad una prima ricostruzione del drammatico incidente svolta dagli agenti della Polstrada di Senigallia, uno dei due mezzi non si sarebbe fermato allo stop. L’urto è stato violentissimo con 17enne sbalzato dalla due ruote per finire sull’asfalto. Per Elia, tutti i soccorsi sono stati inutili. Lo studente è deceduto per i gravi traumi al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo, dove era stato trasportato, dopo mezzanotte.