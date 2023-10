Uccisa a coltellate nella notte, ennesimo femminicidio: choc a Cerreto d'Esi. Fermato il marito

CERRETO D'ESI - Un altro femminicidio sconvolge le Marche. Una donna stanotte è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. In stato di fermo il marito, in caserma dai carabinieri. Il tragico fatto di sangue è avvenuto attorno nella notte in un appartamento a Cerreto d’Esi, nel Fabrianese.

Donna uccisa a coltellate nella notte, fermato il marito

La vittima è una donna di 53 anni, uccisa a coltellate: il personale del 118 non ha potuto far nulla per salvarla.

Tutte le accuse vertono sul marito, 55enne, raggiunto in casa dai carabinieri della Compagnia di Fabriano per essere portato in caserma e interrogato. Ora è in stato di fermo, indiziato di aver assassinato la moglie.