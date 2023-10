Omicidio di Cerreto d'Esi, il sindaco: "Il caso era noto ai servizi sociali"

EMBED

CERRETO D'ESI – Terribile omicidio scuote Cerreto D'Esi, dove questa notte un operaio di 55 anni ha ucciso la moglie. “Un caso che – ha spiegato il sindaco di Cerreto D'esi David Grillini – era noto ai servizi sociali”. “Siamo colpiti – ha spiegato il primo cittadino - da questo drammatico fatto. La comunità è sconvolta. Siamo in una situazione difficile, posso aggiungere che dal punto di vista dei Servizi sociali abbiamo operato con tutte le tutele possibili, il caso era noto. La situazione era difficile ma non ci aspettavamo che sfociasse in questi termini. Erano state prese tutte le tutele”.