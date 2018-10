Un'altra ondata di furti nelle abitazioni Ladri in fuga con gioielli, soldi e orologi

di Talita Frezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERATA PICENA - Ladri acrobati in azione tra via Cassero di Camerata Picena e le campagne al confine con Chiaravalle. Diversi i furti in abitazione che si sono registrati nei giorni scorsi sia ai danni di abitazioni isolate situate in campagna che di palazzine condominiali con appartamenti al secondo e terzo piano.Caccia ai banditi, forse una gang di specialisti, entrata in azione quasi sempre nel tardo pomeriggio e nella serata, orario propizio, approfittando dell’assenza dei residenti. I ladri si sono introdotti all’interno delle abitazioni utilizzando sempre la stessa tecnica, forzando gli infissi con degli arnesi da scasso per aprirsi un varco e poi, una volta all’interno, passare al setaccio tutte le stanze con particolare attenzione alle camere da letto. Ma ciò che accomuna tutti i colpi è il bottino: i topi d’appartamento hanno puntato solo ai monili d’oro e agli orologi di valore.