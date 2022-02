Ubriaco per strada aggredisce i sanitari accorsi per soccorrerlo e ne ferisce due: servizio d'emergenza sospeso per ore

CAMERATA PICENA - La segnalazione parlava di un ubriaco molesto e violento a Camerata Picena: l'equipaggio della Croce Verde di Jesi ha potuto constatare quanto fosse accurata quando ha provato a soccorrerlo. Quando infatti hanno provato a caricare il 38enne di Falconara in ambulanza, lui ha aggredito i soccorritori ferendone due. Una volta scaricato l'ubriaco a Torrette, anche i due sanitari si sono dovuti rivolgere al Pronto soccorso, dove sono state loro refertate lesioni giudicate guaribili in 8 e 10 giorni. Il servizio di emergenza della Croce Verde è stato sospeso per alcune ore.

