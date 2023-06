Cibo di strada, a Camerata Picena la 31° tappa dell'International Street Food. Tutti i dettagli

CAMERATA PICENA- Dopo il grande successo di pubblico delle prime cinquanta tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 2 milioni 700 mila visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food arriva a Camerata Picena.

Le date

La 51° tappa, di questo evento itinerante, che vanta il patrocinio del Comune di Camerata Picena, si svolgerà da venerdì 9 giugno a domenica 11 giugno in Piazza Arte e Mestieri (il venerdì, il sabato e la domenica ore 18.00 alle 24.00). Tanti truck con del prelibato cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.