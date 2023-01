Incidente dopo la festa di Capodanno: taglia la rotatoria e si ribalta con l'auto, paura a Camerata Picena. Giovane ferito portato a Torrette

CAMERATA PICENA – Il 2023 è cominciato nel modo peggiore per un 37enne anconetano che, di rientro da una festa, ha avuto un incidente stradale ed è finito all'ospedale. Lo schianto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, a Piane di Camerata Picena.

Colpo di sonno?

Forse per un colpo di sonno, il 37enne ha tagliato dritto per dritto la rotatoria e si è ribaltato con la propria auto, restando intrappolato all'interno dell'abitacolo. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per liberare l'automobilista – che viaggiava da solo – dalle lamiere. Il ferito è stato portato all'ospedale di Torrette in codice di media gravità.