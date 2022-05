L'auto "decolla" sulla rotatoria e si ribalta più volte: miracolosamente illesi due 20enni

CAMERATA PICENA - Due miracolati. E’ l’espressione giusta per definire i due ragazzi di 22 e 21 anni, entrambi originari della Repubblica Ceca, che la notte scorsa, verso l’una, sono stati protagonisti di un drammatico incidente stradale alle Piane di Camerata, nella rotatoria al centro della frazione. La Golf su cui viaggiavano i due ventenni, stava dirigendosi a forte velocità in direzione di Chiaravalle, quando a causa probabilmente del fondo bagnato dalla pioggia, è uscita di strada ed ha travolto la struttura metallica in ferro che era al centro dell’aiuola della rotatoria. L’auto dei due ragazzi è letteralmente decollata, ribaltandosi più volte, ed il volo di una ventina di metri è stato impressionante. Incredibilmente dall’ammasso di rottami sono usciti i due giovani praticamente illesi: è stato un autentico miracolo.

