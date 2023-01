CAMERATA PICENA - Una famigliola di cinghiali a due passi dal centro abitato. Torna alto l’allarme per la presenza di ungulati in vicinanza delle case. Stavolta la segnalazione arriva da Camerata Picena, dove l’altra notte un automobilista si è imbattuto in un nutrito gruppo di cinghiali che hanno attraversato la strada davanti ai suoi occhi. Per fortuna è riuscito a frenare e ha evitato l’incidente. Ha avuto anche il tempo di fermarsi, accostare e fotografare il branco di passaggio. Un’istantanea che poi ha pubblicato sui social per avvertire tutti del pericolo. «Si trovano sulla rotatoria da cui si va verso Camerata Picena o verso il ponte di Chiaravalle», ha avvertito l’automobilista. Un altro allarme era stato lanciato nei giorni scorsi anche da Castelferretti, dove una residente, su Facebook, aveva segnalato la presenza di cinghiali in via Marconi, a poca distanza da un supermercato.

I danni



La presenza nelle città hanno rilanciato il problema della convivenza con gli ungulati, che però nelle campagne si fa sentire ancor di più. Cresce, infatti, la presenza dei cinghiali e aumentano anche i danni all’agricoltura: secondo i risultati di un’indagine nazionale dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, nei 5 anni che vanno dal 2015 al 2021 questi animali hanno provocato danni all’agricoltura per 120 milioni di euro e nel solo 2021 sono state stimate presenze per un milione e mezzo di capi.