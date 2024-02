Ancona, venerdì di interventi: due donne all'ospedale per abuso alcolico e colluttazioni

ANCONA Venerdì sera di interventi per quanto riguarda la Croce Gialla di Ancona. Nella giornata di ieri, 9 febbraio, sono stati due i soccorsi a beneficio di due donne.

Il dettaglio

Il primo intervento per una donna di 48 anni trovata priva di sensi con una bottiglia di vodka e portata a Torrette in sala emergenze. Il secondo, sempre per una donna di 51 anni rimasta coinvolta in una colluttazione con un'altra donna e trasportata in codice gialla.