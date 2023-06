Ancona, paura per un piccolo di 11 anni: investito da un'auto e ricoverato al Salesi

ANCONA- Attimi di panico nel pomeriggio di oggi (23 giugno) ad Ancona in via Giordano Bruno dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto. I soccorsi sono stati allertati dai residenti e dai passanti così che sul posto, in breve tempo, si sono trovate l'automedica e un mezzo della Croce Gialla.

LEGGI ANCHE: Una 16enne investita, due giovani di 20 anni aggrediti: pomeriggio di apprensione ad Ancona

Il ricovero

Il piccolo è stato ricoverato all'Ospedale Salesi dove gli è stato diagnosticato un codice di media gravità per un politrauma.