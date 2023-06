Una 16enne investita, due giovani di 20 anni aggrediti: pomeriggio di apprensione ad Ancona

ANCONA- Pomeriggio di apprensione ad Ancona per una paio di episodi che hanno coinvolto alcuni giovanissimi. In entrambi i casi sul posto è intervenuta la Croce Gialla insieme ad altri sanitari e forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE: Ancona, moto contro auto al viale della Vittoria. E all'ascensore del Passetto un ubriaco crea scompiglio

I casi

Una 16enne è stata investita da una Fiat Panda in via della Madonetta e portata al Pronto Soccorso di Torrette con un codice rosso avanzato per dinamica più che per le condizioni. Non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Al Passetto, invece, sempre nel pomeriggio, una coppia di 20anni è stata aggredita per un motivo futile (la cassa della musica troppo alta) rifiutando però le cure mediche.