Ancona, minaccia le due sorelle con un coltello: 45enne (affetto da disturbi) calmato da polizia e 118

ANCONA- Nella tarda serata di ieri (8 settembre) è intervenuta una volante della Polizia in via Colleverde ad Ancona, insieme a personale sanitario del 118, per soccorrere una persona affetta da disturbi psichiatrici (un uomo di 45 anni) che ha minacciato con un coltello le due sorelle che vivono con lui.

L'intervento tempestivo

Grazie all'intervento l'uomo è stato calmato e non ci sono state conseguenze. Sono state poi prestate le cure del caso.