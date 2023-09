​Jesi, i residenti vincono la loro battaglia: chiuso il bar oggetto di proteste e segnalazioni

JESI- Il Questore di Ancona ha chiuso oggi (9 settembre) per quindici giorni, in virtù di uno speciale provvedimento, un bar di Jesi oggetto nei giorni scorsi di diverse proteste e segnalazioni da parte dei residenti della zona (oltre 50) che lamentavano il mancato rispetto delle regole e della quiete pubblica sfociando, secondo quanto riportato nell'esposto, nella "determinazione di uno stato di insicurezza, malessere e forte malumore".

Le indagini

Per verificare quanto lamentato, i poliziotti hanno effettuato nelle ultime settimane diversi controlli, intervenendo anche per identificare i numerosi clienti ritenuti pericolosi riscontrando come si trattasse, quasi sempre, di soggetti con gravi precedenti penali. L'8 agosto, inoltre, erano state già contestate diverse violazioni amministrative al gestore del locale.