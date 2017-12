Scoppia la lite, volano sedie in casa: manda la madre al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - L’avrebbe presa a schiaffi e poi colpita con una sedia. La poveretta è riuscita a rifugiarsi in camera da letto, ha afferrato il telefono e in lacrime ha chiesto aiuto al 112. A soccorrerla ci hanno pensato una pattuglia dei carabinieri e il personale del 118 che hanno medicato la donna e poi, per sicurezza, l’hanno accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Serata da brividi ad Agugliano, dove attorno alle 22 di venerdì è scoppiata una lite furibonda tra madre e figlio in un appartamento di via Martin Luther King.A scatenare il caos è stato il ragazzo, non nuovo a simili episodi. Già in passato si sarebbe dimostrato manesco nei confronti della mamma, anche se l’altra sera ha raggiunto l’apice di un’escalation di aggressività dovuta, a quanto pare, a un disagio psicologico associato a depressione. Le urla hanno messo in apprensione i vicini, ma è stata la vittima a lanciare l’Sos. Quando i carabinieri sono entrati in casa, era sotto choc. Presentava lividi sul volto ed era dolorante alla schiena perché il figlio le avrebbe lanciato contro una sedia. Per i militari non è stato semplice riportare alla calma il ragazzo, di corporatura robusta. Hanno provato a tranquillizzarlo, mentre la donna, ferita e in lacrime, è stata accompagnata all’ospedale dal 118. I carabinieri hanno fare gli psicologi per ricondurre alla ragione il ragazzo che aveva completamente perso la testa, riversando la sua ira sulla madre, senza un valido motivo. Nei suoi confronti, considerata la delicata situazione familiare, al momento non è scattata alcuna denuncia.