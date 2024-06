Piazza Pertini, slitta a domani la serata inaugurale del popolare torneo di Calcio a 5: tutte le informazioni relative alla kermesse

ANCONA Si (ri)parte. Cinque anni dopo l’ultima volta, domani (doveva essere stasera, poi rinviata a causa maltempo) Piazza Pertini torna ad accendere i riflettori sul Città di Ancona, il torneo di Calcio a 5 più blasonato delle Marche, uno dei più apprezzati in tutta Italia. Tantissimi campioni della disciplina, diversi calciatori importanti delle squadre marchigiane di calcio a 11. Spettacolo assicurato, con due partite a sera in tutta la fase a gironi: ore 21.15 e ore 22.00 (qui sotto il calendario completo), una grande tribuna per il pubblico, diversi stand per mangiare e bere in tutta la piazza. Nuovo main sponsor ed ecco che la 25esima edizione del rinomato “Pertini” quest’anno è ribattezzato come Trofeo ILL.Pa Ristrutturazioni. Otto sono le formazioni ai nastri di partenza che decollano sotto le stelle mettendo nel mirino la finalissima in programma mercoledì 3 luglio alle 21.30. Lo scopo è uguale per tutte: vincere il Città di Ancona, entrare nella storia della manifestazione e iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro (vedi qui a lato). Il nuovo corso Nuovo organizzatore – Giacomo Ruffini, titolare della ASD Virium -, col supporto decisivo del Pietralacroce 73 (che cura il torneo, federale), della MMag Comunicazione (speaker durante le partite, social, foto, video e comunicati) e, prima ancora, col contributo del Comune di Ancona che ha voluto fortemente riportare in piazza il Città di Ancona dopo cinque anni di sosta forzata legata alla pandemia.

Le squadre

Il calendario

L'albo d'oro

Anche Confartigianato è in prima linea nella spinta alla ripartenza di un torneo che, come recita lo slogan, è “molto più che un torneo di calcio a 5”. Èuna manifestazione che, per ben tre settimane, animerà il centro cittadino e richiamerà migliaia di persone nel cuore del capoluogo. Per vedere le partite, certo, ma anche per mangiare, bere e stare in compagnia. Domani si riparte e si prevede un traffico complessivo di oltre 50 mila persone. “Pertini is back” c’è scritto nel logo del torneo: finalmente.