OSIMO - L’arrivo dell’antenna tanto temuta in via Molino Mensa ieri ha fatto riesplodere la polemica, ma anche una clamorosa svista da parte non di un cittadino qualsiasi, ma dell’ex sindaco Stefano Simoncini, peraltro geometra. Il quale su Facebook ha postato una foto con scritto: «panorama di via Molino Mensa con antenna 5G, grazie Simone Pugnaloni, Grazie Michela Glorio». Solo che nella foto non compariva il palo montato ieri in via Molino Mensa, tra l’altro ancora spoglio di antenne, bensì il palo con fari a led che illumina il vicino campo sportivo Santilli.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Jesi, piano urbano della mobilità sostenibile. Al via lo studio, ecco l’incarico alla ditta

L’equivoco

Una gaffe che ha scatenato l’ilarità sui social al suo post, ma non sono mancate neanche le critiche per la scelta della nuova antenna in una zona vicina al centro Aquilone e ad un impianto sportivo, entrambi frequentati da bambini. Alle contestazioni c’è pure chi ha manifestato realismo su una vicenda tanto delicata e che sta piombando a gamba tesa in un momento delicato come la campagna elettorale per il ballottaggio che il 23-24 giugno decreterà il nuovo sindaco di Osimo. Alcuni hanno evidenziato quanto siano ormai indispensabili certi impianti visto l’utilizzo della connessione internet nel quotidiano. C’è chi ha ricordato come la politica delle compagnie telefoniche sia quella di aumentare le antenne per evitare di farne una sola più potente ma tante più soft, e di aumentarne l’altezza per non irradiare il piano di calpestio. C’è anche chi ne mette in dubbio l’effettiva pericolosità e chi evidenzia come non sia il sindaco o un Comune a poter decidere in merito. Anzi, la polemica è esplosa quando altri hanno ricordato sui social che da Roma è stato il Governo Meloni ad aumentare la soglia di tolleranza da 6 volt metro a 15, allargando le maglie alle antenne, e che Fdi è attuale alleato proprio delle Liste civiche di cui Simoncini fa parte. Tuttavia l’ex sindaco insiste: «Ci siamo battuti solo noi contro questo scempio. Meditate gente meditate». Anche Dino Latini ieri è intervenuto sulla questione, pubblicando la foto del nuovo palo, ancora privo di impianti di ricezione, e scrivendo: «La nuova veduta di Osimo dopo la prima antenna installata. Un dono per Osimo». Stando alle Liste civiche sono oltre 40 quelle che arriveranno ad Osimo, ma in realtà le aree ritenute idonee ad accogliere antenne sono ad oggi nel piano urbanistico osimano solo 23, come ha evidenziato la dirigente del Dipartimento del territorio Annalisa Vecchietti in una recente conferenza stampa. La questione, tuttavia, continua ad essere centrale nel dibattito politico, ma non pare incidere dentro le urne.

Le ripercussioni

Lo scorso weekend Michela Glorio, candidata del centrosinistra preso di mira per il Piano Antenne, ha vinto in tutte le sezioni del seggio Marta Russo che comprende vari quartieri compresi San Carlo e Sacra Famiglia, quindi non solo la zona di via Molino Mensa dove è appena arrivato il nuovo palo, ma pure via Tonnini, dove il cantiere per l’antenna si è fermato per il ricorso al Tar del Comune. In quel caso però l’area era privata. In via Molino Mensa invece è pubblica e inserita nel Piano antenne, il che quantomeno garantisce al Comune di incassare le risorse per fare continui monitoraggi.