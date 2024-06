ANCONA - Venti giorni, neanche, per conferire l’incarico al nuovo direttore artistico di Marche Teatro. La commissione esterna ha effettuato la scrematura delle 22 candidature. Ieri mattina il cda di Marche Teatro ha ricevuto sul tavolo la terna dei papabili. Fuori l’attore Alessandro Preziosi. Dentro l’autore teatrale catanese Giuseppe Dipasquale.

Il requisito

L’esclusione cavillosa per un requisito non del tutto raggiunto: aver diretto un Tric (Teatro di rilevante interesse culturale) per almeno 5 anni. Preziosi ha guidato il Teatro Stabile d’Abruzzo dal 2011 al 2014. Per due anni ha perso la cappa. Lui che, tra l’altro, ha ricevuto una standing ovation a Montecitorio lo scorso 30 maggio quando ha recitato davanti alle più alte cariche dello stato (Meloni, La Russa, Mattarella in prima fila) l’ultimo discorso di Matteotti. Silvetti, il sindaco, cercava, per le Muse, una figura di alto profilo, di rilevanza nazionale, capace di intercettare risorse fuori dai confini regionali. Appunto, chi meglio di Preziosi? Eppure quei due anni in meno, alla direzione dell’ente teatrale aquilano, gli sono costati la falciata. E per fortuna che era gradito al sindaco, ad un pezzo del cda di Marche Teatro e a buona parte del mondo teatral-culturale anconetano. Gradito ai più, ma non a tutti. Ai piani alti del Massimo Dorico sono arrivate voci di un rapporto finito male tra Preziosi e il cda abruzzese per le numerose assenze dell’attore. Un’altra nota di demerito? Strano, perché nel bando di Marche Teatro si legge che deve essere garantita una presenza di 15 giorni al mese. E nella rosa dei tre papabili, nessuno è di Ancona. Addirittura c’è una figura dall’estero. Difficile che si stabilisca in città.

Il ribaltone

Ora, il ribaltone del cda dorico è altamente improbabile. A meno che l’assessora Anna Maria Bertini, di diritto consigliera d’amministrazione di Marche Teatro, non faccia l’ago della bilancia e sposti il peso specifico della sua delega su Preziosi. In questo caso, almeno una volta, farebbe vedere che risponde alle linee del suo sindaco. Ma anche lo stesso Silvetti potrebbe far valere le ragioni del proprio ruolo. Del resto lo fece la Mancinelli quando impose Velia Papa al vertice del teatro. Quindi non sarebbe una mossa fuori dal comune. Volere è potere. Anzi, in questo caso potere è volere (fare). A meno che, dall’alto della Bertini, catapultata sugli scranni della giunta dal deus ex machina Carlo Ciccioli, non ci siano indicazioni precise. In fondo, quei due anni discriminanti, non sono insuperabili. Il sindaco stesso aveva detto che quella manifestazione d’interesse non è vincolante. E allora basta imporsi, una volta tanto.