Il riposo dello Zar, Ivan Zaytsev, in attesa della ripresa dell’attività. Come tutti i giocatori della Cucine Lube Ivan Zaytsev ha ricevuto i compiti per le vacanze dal preparatore atletico della squadra, il professor Merazzi. Come ha più volte rimarcato Ivan Zaytsev avrebbe volentieri trascorso l’estate in maglia azzurra manifestando la propria disponibilità al cittì Fefè De Giorgi che evidentemente ha fatto delle scelte differenti, se non altro per la Vnl. Ma l’estate è ancora lunga, soprattutto quella azzurra e non è detto. Per questo Zaytsev si sta preparando anche se non sta forzando la mano rispetto all’infortunio che da gara tre delle finali scudetto ha privato la Cucine Lube di una, se non della, pedina fondamentali per andare a caccia del poker tricolore. Una vittoria lo Zar l’ha portata a casa. La legge sul professionismo dello sport cosiddetto minore.

Zaytsev, perché si è immediatamente speso per questa legge?

«Sono anni che come sportivi ci battiamo affinché il nostro sport venga equiparato al professionismo. Ed ora è finalmente legge. Come associazione pallavolisti siamo molto contenti per aver ottenuto questa vittoria. È una tutela per i giovani che praticano questo sport e si avvicinano allo sport dilettantistico. Sono affiliato alla A.i.p., non sono consigliere però siamo tanti iscritti e proprio grazie all’interessamento ed al coinvolgimento dei nostri rappresentanti siamo riusciti a farci sentire nelle sedi competenti e soprattutto a livello politico. Cosi siamo tutti tutelati».

Come sta Ivan Zaytsev?

«Fisicamente sto bene. Ho iniziato a muovermi, a fare qualcosa in vista della ripresa dell’attività. Devo ancora fare l’ultimo controllo anche se non abbiamo forzato i tempi visto che sono fuori, mio malgrado, dal giro azzurro».

Le manca la Nazionale?

«Non mi sarebbe dispiaciuto trascorrere l’estate in Nazionale, non è un mistero. Rimango a disposizione».

Cosa ne pensa della campagna acquisti della Cucine Lube?

«Ci siamo rinforzati. Con l’arrivo di Lagumdzija e Thelle, il ritorno di Larizza abbiamo fatto un salto di qualità notevole. Sono molto fiducioso. Vedremo in quanto tempo riusciremo a trovare i giusti meccanismi ma questo organico mi piace proprio tanto. Qualità e gioventù ».

E Zaytsev come si vede nel nuovo ruolo?

«Ne ho parlato a lungo con Chicco Blengini dando la mia disponibilità a spostarmi nel ruolo di schiacciatore ricevitore. Condividiamo questo nuovo ruolo».