Lube, la prova del fuoco (e sempre di grande fascino) a Perugia

PERUGIA - La partita che ha fatto la storia della pallavolo tricolore degli ultimi anni. E' il giorno di Perugia-Civitanova, la sfida infinita, il duello più atteso quello che significa sempre qualcosa in più della posta che c'è in palio. Palla a due alle ore 18 con gli umbri che affrontano il big march dal secondo posto in classifica a 31 punti (davanti a tutti c'è Trentino) mentre la Lube dopo qualche battuta a vuoto sta ritrovando il suo ritmo ed ora è quarta con 25 punti in classifica.