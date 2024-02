E' il giorno della classica: Lube-Modena per vincere e per difendere il quarto posto

Domenica 4 Febbraio 2024, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:49





CIVITANOVA - Quelle contro Modena sono sempre partite speciali, quando c'è la storia non può essere altrimenti. E lo è pure stavolta anche se la squadra emiliana in una stagione in cui tutto quel che poteva andare storto è andato storto è solo all'ottavo posto in classifica generale ed ha dieci punti in meno rispetto al team di Blengini (29 punti per la Lube, 19 per Modena). Resta comunque un test insidioso e un'altra occasione utile per dare ossigeno alla classifica e per crescere anche sotto l'aspetto mentale. Palla a due alle ore 18.