CIVITANOVA Capodanno lavorativo per la Cucine Lube che è già in viaggio per la gara dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Tra una partita e l’altra di Superlega, sabato scorso a Monza, vittoria per 3-1, sabato prossimo, giorno dell’Epifania, match casalingo contro Padova degli ex Falaschi e Gabi Garcia, domani e giovedì verrà aperta la parentesi della Coppa Italia con le partite dei quarti di finale.

Le partite

Si gioca in casa delle prime quattro classificate al termine del girone di andata. Ad aprire le danze sarà il match tra Monza e la Cucine Lube, alle 20, alle 20.30 scenderanno in campo Trento–Verona e Piacenza–Milano. Giovedì, alle 20.30 Perugia ospiterà Modena che, stando a quanto riferiscono le cronache dall’Emilia, è una polveriera per la mancanza di prestazioni degne del blasone della società e della squadra allestita dal diesse Casadei. La presidente del sodalizio emiliano, Giulia Gabana, ha rassicurato tutti sul progetto come a voler alzare il muro su coach Pietrella, alla sua prima esperienza da capo allenatore.

La discoteca brianzola

Tornando alle cose di casa nostra, la Cucine Lube in questi due giorni di lavoro all’Eurosuole Forum ha cercato di ricaricare le pile in vista del tour de force, la squadra di Blengini è attesa da una partita ogni tre giorni badando al recupero di qualche acciaccato, Chinenyeze in primis. Dopo il bel successo ottenuto in campionato, rompendo una tradizione favorevole per Monza, domani i cucinieri saranno chiamati al bis in una gara senza appello: la vincente stacca il pass per le final four della Del Monte Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 27 e 28 gennaio. A Monza, oltre al clima reso ancor più rovente dalle assordanti musiche sparate al limite dei decibel consentiti dalla prima all’ultima palla, come se si fosse in discoteca, la Lube è attesa dai padroni di casa che vorranno riscattare lo scivolone di sabato scorso. Anche domani, come del resto sabato scorso, nonostante le festività la Lube sarà seguita in Brianza da un discreto numero di Predators. Il match di campionato, vinto dalla Lube con sorpasso in classifica proprio ai danni dei brianzoli, ha dato importanti indicazioni ai due tecnici circa le strategie da dover mettere in campo domani sera.