La Lube cala il tris, dopo Bottolo e Gottardo arriva Chinenyeze

CIVITANOVA - La Lube si rinforza al centro con il francese Barthelemy Chinenyeze. Classe 1998, con esperienza maturata in Polonia ed in patria prima di iniziare l’avventura italiana a Vibo Valentia e proseguirla a Milano, il centrale transalpino è un elemento fondamentale della sua Nazionale, con cui ha vinto l’oro olimpico nel 2021. In procinto di affrontare la VNL con la selezione del suo paese (esordio contro l’Italia), “Babar”, questo il suo soprannome, pregusta di indossare la maglia dei campioni d’Italia. Andrà a rinforzare un reparto dove ora ci sono Anzani e Diamantini ma è atteso anche il brasiliano Isac. Nelle prime tre stagioni in Italia Chinenyeze ha convinto a suon di numeri confermandosi già esperto per la sua età.

