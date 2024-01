CIVITANOVA - Per la Cucine Lube è in arrivo la sfida contro Milano (domani ore 18) che, data anche la serie interminabile della scorsa semifinale dei playoff scudetto, ricopre un sapore molto particolare aldilà del quarto posto che metterà in palio. Coach Blengini dovrebbe recuperare Fabio Balaso, il che significa che si chiude la settimana di gioco e di emozioni per il 21enne Francesco Bisotto che ha cercato di non far rimpiangere nelle partite contro Perugia ed in Champions contro il Maaseik il libero azzurro.

«Dal punto di vista pallavolistico la mia è stata una settimana ricca di emozioni – ha dichiarato Bisotto - scendere in campo da titolare in Umbria è stato travolgente. Purtroppo a Perugia sul piano del risultato è andata male. Rifarci in casa nel match di Champions League è stato importante e mi ha dato un’altra grande emozione davanti ai nostri tifosi. Domani ci aspetta una partita tostissima all’Eurosuole Forum contro Milano – ha aggiunto il libero piemontese, al suo primo anno alla Cucine Lube -. Il sestetto meneghino gioca con equilibrio, difende bene e ha un servizio insidioso. Noi dovremo capitalizzare gli sforzi fatti in allenamento sperando che il pubblico ci dia una mano per riscattare la sconfitta dell’andata».



Gli impegni



«Ora che ho rotto il ghiaccio vivrò tutto in modo diverso, mi mancava mettermi alla prova nei match ufficiali - ha aggiunto Bisotto -. La velocità del gioco è altissima, a partire dalla battuta passando per gli attacchi e la rapidità delle alzate. In una grande squadra come la Lube, che compete su più fronti, il calendario è fitto e questo richiede un impegno extra in palestra. Il fatto che in campionato non sempre il nostro gruppo sia riuscito a mantenere un andamento costante in parte è fisiologico, parliamo di un collettivo giovane ma di qualità. Toccherà a noi cercare di aumentare il nostro livello e sprigionare tutto il potenziale disponibile ».