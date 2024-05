PESARO Oggi è il giorno del Consorzio Pesaro Basket, chiamato alle 18 ad eleggere i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e il conseguente nuovo presidente della Vuelle. Per il dopo Ario Costa in pole position ci sarebbe Andrea Valli, grande tifoso della Vuelle, direttore amministrativo e finanziario dell'azienda Str Automotive. Ma nella rosa troverebbero posto anche Massimo Cecchini, amministratore delegato della Str Automotive, Roberto Rovere della Brx, Oriano Valentini della Valentini Group e Fabio Telese della Vrent. Nomi spendibili anche per un ingresso nel Cda al posto dei dimissionari Luciano Amadori, Andrea Rombaldoni e Fabrizio Malerba.



L’annata

Intanto con coach Giacomo Baioni in questa annata vice allenatore della Carpegna Prosciutto, abbiamo fatto il punto della situazione sulla stagione appena conclusasi con la retrocessione. «È stata una annata complicata, come si è visto dai numerosi cambi operati durante la stagione. Durante tutto il campionato siamo andati a strappi, nonostante i tanti sforzi fatti dalla società durante l’anno per cercare di rimettere a posto la squadra, ma non siamo mai riusciti a trovare una vera identità, e siamo andati a folate. Se a livello di vittorie esterne il cammino è stato buono, in quelle ottenute in casa ci siamo classificati ultimi». Che cosa è mancato in particolare? «Spesso si cerca di trovare magari una singola difficoltà, ma nel nostro caso le difficoltà sono state a 360 gradi e lo dimostra il fatto che solo a campionato quasi finito siamo riusciti a centrare due vittorie consecutive, e questo la dice lunga sulle difficoltà incontrate». Il prossimo anno la squadra giocherà in A2, da dove manca da diversi anni. Lei che è un grande conoscitore di campionati non solo esteri ma anche a livello nazionale, ci può presentare il prossimo campionato di serie A2? «Per prima cosa è un campionato bellissimo in cui militano tante squadre importanti. In questo campionato le iniziative individuali hanno meno rilevanza, perché quello che conta è avere un buon sistema di squadra. Inoltre essendoci una promozione diretta sarà un campionato ancora più interessante, e va assolutamente interpretato. Nel senso che se lo vivi come una cosa di passaggio dando per scontate alcune partite rischi di farti male, mentre se lo vivi con il giusto rispetto e partecipazione ti diverti. Ci sono squadre importanti che ogni anno vogliono fare il salto di categoria e per capirlo basta vedere le otto formazioni che giocheranno le semifinali nelle due Conference in questo finale di stagione». Tornando alla serie A come vede la corsa per lo scudetto 2023-2024? «A mio avviso la Virtus Bologna è la formazione più quadrata, mentre Brescia è una squadra talentuosa e Milano forse si deve un poco ritrovare. Alla luce dei suddetti aspetti se devo dire una favorita per il titolo per me è la Virtus Bologna, e questo lo penso da prima che iniziassero i play off».

I giovani

Tornando invece in casa Vuelle i giovani della Carpegna Prosciutto Papalini hanno conquistato il terzo posto alla Finale Nazionale giocatasi a Chiusi e Chianciano Terme. «La Finale Nazionale è stata bellissima e la Carpegna Prosciutto Papalini Under 19 è tornata a casa con un bilancio positivo ed è stata bravissima facendo molto bene. Al di là della sconfitta in semifinale contro Milano, - e a mio avviso quella è stata la vera finale considerato che entrambe le formazioni sono state quelle che hanno giocato meglio -, nella nostra Under 19 ci sono ragazzi che possono avere un futuro brillante come giocatori ed essere protagonisti».