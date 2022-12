JESI - Si è arresa ieri alla malattia che le era stata diagnosticata nel 2015, gettando nel dolore il marito e i figli. Grande commozione in città per la scomparsa di Paola Baioni, 68 anni, moglie dell’ex sindaco e avvocato Marco Polita e mamma del presidente del consiglio comunale, Luca Polita.

Il libro

Paola, ex bancaria, aveva scritto un libro nel 2021 parlando della sua malattia e del coraggio di affrontarla con speranza (“L’orgoglio mio di averti accanto”, Albatros editore). La ricorda con parole dolcissime il figlio Luca: «Cara mamma, quanta strada abbiamo fatto insieme, quante passioni mi hai trasmesso e soprattutto quanto bene ti hanno voluto tutte le persone che si sono avvicinate a te.

Il destino crudele ti ha portato via da noi troppo presto ma tu hai lottato con tanta determinazione per più di 7 anni, senza mai mollare o lamentarti, sempre a testa alta. Son sicuro che da lassù continuerai a guidarci come hai fatto sempre, il vuoto che hai lasciato ora si fa sentire tutto ma noi andremo avanti per te, consapevoli che tu vuoi questo da noi. Ti porterò sempre nel mio cuore». Tantissimi i messaggi di cordoglio dal sindaco Fiordelmondo e dal mondo politico inviati al marito, ai figli Luca e Paolo, ai cognati. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria David-Icof (via Salvemini), i funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa di San Francesco D’Assisi.