Vuelle, definito lo staff (tutto made in Pesaro) di coach Buscaglia: Baioni, Pentucci e Luminati

PESARO - L’attaccamento alla maglia e ai colori di un Club rappresenta un aspetto chiave nella pallacanestro. Lo sa bene la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha deciso di puntare su uno staff tutto pesarese a supporto di Coach Maurizio Buscaglia.

Tra conferme e novità, questi sono i nomi dei protagonisti che lavoreranno insieme al nuovo allenatore della formazione biancorossa:

Giacomo Baioni: il vicecoach dall’ampia esperienza maturata in diversi club di livello in ambito nazionale torna nella ‘sua’ Società, nella quale ha intrapreso la carriera da coach in ambito giovanile;

Luca Pentucci: gradita conferma per l’assistant coach che apporterà ancora una volta tutta la sua esperienza acquisita in diverse stagioni sulla panchina della VL;

Giovanni Luminati: ulteriore passo avanti per il giovane allenatore che tanti successi ha conquistato nelle ultime stagioni alla guida del vivaio biancorosso, tra cui una storica prima Next Gen Cup riservata agli Under 19

Costa: «Figure tecniche che si sono formate qui con noi»

Il Presidente Ario Costa commenta le scelte relative allo staff tecnico della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: «La VL investe molto non solo sull’aspetto agonistico ma anche su quello formativo; non a caso infatti abbiamo deciso di puntare su figure tecniche formatesi e cresciute nel nostro Club.

Questa è un’ulteriore dimostrazione dell’accurato lavoro di programmazione precedentemente definito e che mettiamo in campo ogni giorno per cercare di raggiungere traguardi sempre più elevati, nell’ottica di una continua crescita di questa Società».

Una scelta precisa quindi, e che rientra nella politica di valorizzazione delle competenze di alto livello che Pesaro offre in ambito cestistico.

Sarà inoltre per l’ennesima volta una rilevante occasione di promozione non solo della pallacanestro ma anche del territorio di Pesaro, non a caso scelta come Capitale Italiana della Cultura 2024 e il cui logo continuerà a essere presente sulla divisa da gioco ufficiale dei ragazzi allenati da coach Buscaglia.