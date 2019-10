La Lube va avanti a suon di 3-0. Anche Milano deve arrendersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Più forte della sfortuna e degli infortuni la Lube annichilisce l'Allianz Milano, accreditata da tutti come quinta forza del campionato e recente killer della Sir Perugia. I biancorossi di Fefè De Giorgi si sono imposti per 3-0 con parziali, anch'essi netti, di 25-22, 25-16, 25-20 schierando come palleggiatore a sorpresa Stijn d'Hulst. Il belga, che ra tornato a casa in settima a per assistere il padre morente, saputo che Bruninho non sarebbe stato disponibile per un infortunio alla caviglia, ha deciso di anticipare il ritorno ed è arrivato direttamente a Milano, ovviamente accolto con un duplice abbraccio, per la generosità dimostrata e per la disponibilità a dare una mano alla squadra anche in un momento così triste. Con D'Hulst in campo e Bruninho in panchina (si spera di recuperarlo per la Supercoppa di venerdì e sabato) la Lube ha giocato alla grande con Juantorena top scorer a 17 punti e Leal a 10. Di più non è stato necessario.