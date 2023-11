ASCOLI Le voci di una società interessata all’Ascoli agitano l’inizio della settimana che porta al match contro la co-capolista Venezia. La notizia di un interessamento di una società con interessi in Inghilterra arriva via web, ma in serata viene spazzata via dalla società.



Il comunicato

«L’Ascoli Calcio 1898 FC spa smentisce categoricamente la notizia diffusa sul sito tuttomercatoweb.com che parla di una società con interessi in Inghilterra che punta l’Ascoli - si legge nella nota diffusa-. Non pago di una non-informazione, come già detto non rispondente al vero, il giornalista entra nel dettaglio, identificando altresì il nome del possibile nuovo dirigente. Il Club bianconero, che vede da cinque anni saldamente al comando Massimo Pulcinelli, è sempre stato disponibile ad intraprendere discorsi con investitori interessati ad acquisire quote dell’Ascoli, ma la condizione minima è che questi si rivolgano ai dirigenti della Società e non a giornalisti; in quest’ultimo caso l’unico risultato certo è di veder svanire all’istante la professionalità e la serietà delle eventuali persone interessate». La smentita e arrivata dopo la pubblicazione dell’articolo sul sito tmw, che riportava, appunto, di una trattativa con un ipotetico gruppo di acquirenti con interessi in Inghilterra, guidati dall’ex dirigente di Triestina e Varese, Mauro Milanese, a cui si fa riferimento sia nell’articolo che nel comunicato di smentita.

La preparazione

In tutto questo contesto la squadra è impegnata nella lotta alla salvezza e sabato prossimo l’Ascoli sarà atteso da una partita difficilissima per non dire quasi impossibile da superare. L’avversario è il Venezia che naviga in alto alla classifica, si tratta di una squadra costruita per vincere il campionato con giocatori importanti guidati da un allenatore giovane quale Vanoli un primato che arriva a seguito di una progettazione che in questa stagione sta dando i suoi frutti. I bianconeri dovranno triplicare le loro forze e soprattutto essere tutti a disposizione, fatta eccezione ovviamente per quelli che non sono fuori da tempo per infortunio, ci siamo riferendo all’attaccante Ilje Nestorovski, al centrale difensivo Aljanz Tavcar, Luka Bogdan e al centrocampista Erdis Kraja. La squadra ha ripreso ieri la preparazione, come tutti i lunedì si inizia a pensare alla sfida successiva. L’Ascoli vuole farsi trovare pronta all’appuntamento con il più forte avversario. Ma se si vuole agguantare la salvezza serve disputare una partita di alto livello nonostante il Venezia sia primo in graduatoria con il Parma. Intanto questa sera ci saranno due recuperi del campionato di Serie B che potrebbero cambiare nuovamente la classifica nella parte bassa. L’esito di queste partite interessa direttamente anche l’Ascoli visto che nel recupero sono coinvolte due squadre a poca distanza di punti dai bianconeri. La prima è il Lecco, che a quota 12 insegue il Picchio a un punto, che questa sera alle 18.30 si reca a Como. L’altra squadra in campo è il Brescia (per ora a quota 14 in classifica) che questa sera sempre alle 18.30 si recherà a far visita al Sudtirol. I bianconeri comunque devono guardare in casa propria e cercare di tirarsi fuori dalla situazione in cui si sono infilati in breve tempo mantenere un certo equilibrio in attesa della riapertura del calciomercato di gennaio dal quale dovranno arrivare rinforzi.