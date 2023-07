Summer Tour a San Benedetto del Tronto, Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia quinta in supercoppa italiana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia la spunta in due set contro la Banca Valsabbina Brescia e conquista il 5° posto nella Supercoppa Italiana alla Beach Arena Lungomare di San Benedetto del Tronto, prima tappa del Lega Volley Summer Tour 2023, organizzato da Mastergroup. La giovane squadra guidata da Giacomo Passeri ha vinto la finale 5°/6° posto battendo un’avversaria che, il primo giorno, aveva avuto la meglio piuttosto nettamente sulle biancoverdi.

Prissumo appuntamento a Riccione

Così coach Passeri al termine della partita: «Le ragazze sono cresciute molto in questi giorni: siamo una squadra fatta per lo più di giovanissime: Emma Malinov, Biagini, Guzin e Soffiato, con al loro fianco giocatrici più esperte come Provaroni e Kosareva. Abbiamo avuto bisogno di qualche partita per trovare i necessari equilibri ed esprimerci al meglio. Siamo felici di aver dimostrato di potercela giocare a questi livelli e ci siamo divertiti molto. Ora guardiamo con fiducia la prossima tappa». Il prossimo impegno delle tigri nel Lega Volley Summer Tour è fissato per sabato 8 e domenica 9 luglio a Riccione.