PESARO Stasera alle 20.30 per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia scattano i playoff al Pala Wanny di Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci allenata da coach Barbolini.

Il ritorno a Pesaro sabato 30 marzo

La società toscana parte favorita, forte del secondo posto in classifica in stagione regolare e con uno score di vittorie du 2 in campionato contro le tigri montecchiesi. Gara 2 al Palamegabox di Pesaro sabato 30 marzo alle 15.30.